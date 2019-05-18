Футбол

Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренерЧемпионат вчера в 16:12

Жизнь продолжается, сейчас я пойду домой, а потом немного отдохну у моря. Я не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но уверен, что это будет великий тренер, потому что „Юве“ — отличный клуб. Это были пять лет прекрасной любви.
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Аллегри: «Не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но это будет отличный тренер»

Sport24.ruвчера в 18:55

Аллегри: «„Ювентус“ возглавит великий тренер»

ProstoProSportвчера в 17:54

Массимилиано Аллегри: «Не знаю, кто заменит меня, но „Ювентус“ выберет отличного тренера»

Sports.ruвчера в 17:58

Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренер

Чемпионатвчера в 16:12

Аллегри: «Это были пять лет прекрасной любви. Не знаю, кто заменит меня, но „Ювентус“ выберет отличного тренера»

Бомбардир.рувчера в 18:47

Аллегри: «Убежден, в „Ювентусе“ меня заменит великий тренер»

Soccer.ruвчера в 17:21

Аллегри прокомментировал уход из «Ювентуса»

Sport.ruвчера в 16:59
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Музыка

Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов

Обновлено в 20:38
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено в 14:53
Религия

В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Космос

Супермощная магнитная буря случилась на Земле

На Земле на днях случилась супермощная магнитная буря. Это самая крупная магнитная буря за последние два года, пишет «Колмово.ру».
Обновлено вчера в 04:29
Хоккей

Йоси считает, что в сборной России много отличных игроков

Ранее хоккеист сборной Швейцарии Курашёв заявил, что в детстве смотрел на игру Дацюка и Овечкина.
Обновлено в 17:55
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Спорт

Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Представитель России на международном конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев прошел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:26
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Кино

Более миллиона человек требуют переснять «Игру престолов»

Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.
Обновлено в 20:23
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Игры

CD Projekt Red обещает относиться к разработчикам Cyberpunk 2077 с уважением

Соучредитель компании CD Projekt Red Марчин Ивински и геймдиректор игры Cyberpunk 2077 Адам Бадовский рассказали о недавних проблемах, связанных с разработкой игр, в интервью с журналистом Kotaku Джейсоном Шрейером.
Обновлено в 17:00
Технологии

Сбой произошел в работе Facebook

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Первая бригада новейших «Торнадо-С» поставлена в войска

Первая бригада новейший реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» была передана Министерству обороны России.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Бузова призналась подписчикам, что разочаровалась в мужчинах

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что на личном фронте её вновь постигла неудача.
Обновлено в 14:03
Общество

Граждане стран СНГ вместе отметили в постпредстве РФ в Женеве годовщину Победы

Праздник с участием сотрудников дипмиссий и посольств стран СНГ, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, состоялся в субботу в постоянном представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

Мужчина погиб после драки дачников в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 18:19
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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