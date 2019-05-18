Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренерЧемпионат 16:12

Жизнь продолжается, сейчас я пойду домой, а потом немного отдохну у моря. Я не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но уверен, что это будет великий тренер, потому что „Юве“ — отличный клуб. Это были пять лет прекрасной любви.

Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренер

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