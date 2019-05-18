Футбол

Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренерЧемпионат 16:12

Жизнь продолжается, сейчас я пойду домой, а потом немного отдохну у моря. Я не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но уверен, что это будет великий тренер, потому что „Юве“ — отличный клуб. Это были пять лет прекрасной любви.
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Умный Макс. Дмитрий Шнякин – о конце эпохи Аллегри в «Юве»

Матч ТВ14:31

Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренер

Чемпионат16:12

Аллегри прокомментировал уход из «Ювентуса»

Sport.ru16:59

Аллегри: «Не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но это будет отличный тренер»

Sport24.ru18:55

Массимилиано Аллегри: «Не знаю, кто заменит меня, но „Ювентус“ выберет отличного тренера»

Sports.ru17:58

«Ювентус» расстается с Аллегри. У Криштиану Роналду будет новый тренер

Спорт-Экспресс11:00

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Советский спорт07:07
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Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Экономика

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

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Музыка

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе

Открытие мечети вместимостью до 20 тыс. человек, которая станет самой большой в Европе, а также школы хафизов в городе Шали состоится 23 августа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 19:06
Общество

В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля

В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Лобода не придет на оглашение реальных результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Ман Сити» снесет «Уотфорд» и войдет в историю. Прогноз на финал Кубка Англии

18 мая на «Уэмбли» пройдет финал Кубка Англии. Трофей разыграют «Манчестер Сити» и «Уотфорд».
Обновлено вчера в 19:30
Кино

Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять

Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт

"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Технологии

AliExpress начнёт доставлять заказы в магазины X5 Retail Group

Гендиректор сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров рассказал, что X5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке сделанных на китайской площадке заказов в постаматы и пункты выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Обновлено в 08:54
Религия

Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено в 20:26
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Актер Александр Паль в прямом эфире проболтался о доме Ивана Урганта в Италии

Обновлено в 19:28
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
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Космос

Новые фотографии Марса демонстрируют след от удара астероида

Фотографию создали на основе семи снимков орбитального спутника Mars Express. Новые фотографии Марса демонстрируют след от удара астероида.
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Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
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Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
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Oppo представила новый смартфон Oppo A9x

Oppo анонсировала смартфон Oppo A9x — чуть более мощную версию A9, представленного в прошлом месяце.
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Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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