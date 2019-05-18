Футбол
Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренерREGNUM 00:28
Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером. Его мнение 18 мая приводит Football Italia.
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Аллегри: «Не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но это будет отличный тренер»
Sport24.ruвчера в 18:55
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