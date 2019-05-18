Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренерREGNUM 00:28

Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером. Его мнение 18 мая приводит Football Italia.

Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренер

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