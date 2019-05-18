Футбол
Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренерREGNUM 00:28
Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером. Его мнение 18 мая приводит Football Italia.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аллегри: «Не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но это будет отличный тренер»
Sport24.ruвчера в 18:55
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
Обновлено вчера в 23:21
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Политика
Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
В рамках РПЛ сыграют «Спартак», ЦСКА и «Уфа»
В рамках 29-го тура российской премьер-лиги состоятся три встречи. В 14:00 башкирская «Уфа» дома примет «Оренбург».
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Музыка
Как Евровидение стало политическим конкурсом
Букмекеры заранее пытаются просчитать не только лучшую песню, но и политическую ситуацию в стране, которую представляет исполнитель.
Обновлено в 01:00
Экономика
Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитом
Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Россия вошла в пятерку самых упоминаемых стран из-за Евровидения
Больше всего пользователи упоминали Нидерланды (либо страну, либо ее представителя). Следом идут Швейцария, Норвегия, Россия и Швеция.
Обновлено в 02:29
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу.
Обновлено 16 мая в 07:56
Игры
Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store
Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Авто
Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок
Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе
«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Политика
России вернули право голоса в ПАСЕ
Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее. Такое решение принял комитет министров Совета в Хельсинки.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
КНДР направила протест в ООН из-за ареста своего судна США
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон направил письмо Генсеку организации Антониу Гутеррешу с протестом из-за ареста северокорейского торгового судна Соединёнными Штатами.
Обновлено в 02:25
Технологии
Конспирологи: конец света произойдет в июне и начнется с России
Медведя в публикации называют символом России, на основании чего утверждают, что именно с этой страны должен начаться конец света.
Обновлено 16 мая в 08:35
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Космос
Уменьшение Луны провоцирует лунные землетрясения
В течение нескольких сотен миллионов лет окружность Луны сократилась на 45 метров.
Обновлено 15 мая в 11:08
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Хоккей
Каапо Какко: «Думаю, что смогу стать первым номером драфта»
Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2019.
Обновлено в 02:44