Футбол

Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренерREGNUM 00:28

Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером. Его мнение 18 мая приводит Football Italia.
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