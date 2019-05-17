Футбол

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»МК-Спорт 07:36

Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба итальянского клуба.
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Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренер

Чемпионат16:12

Аллегри прокомментировал уход из «Ювентуса»

Sport.ru16:59

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Советский спорт07:07

«Ювентус» расстается с Аллегри. У Криштиану Роналду будет новый тренер

Спорт-Экспресс11:00

Аллегри хотел заправлять в «Ювентусе» всем, но был уволен. Самый неоднозначный тренер в футболе

Sport24.ru08:30

Умный Макс. Дмитрий Шнякин – о конце эпохи Аллегри в «Юве»

Матч ТВ14:31

Аллегри превратил «Юве» в самую тактически гибкую команду Европы. Но эта идея несовместима с Роналду

Sports.ru11:59
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Политика

Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой

Российское посольство в Великобритании заявило, что британская газета Financial Times проигнорировала официальную статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях украинской экономики из-за Крымского моста.
Обновлено в 16:59
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Политика

Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу

Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:29
Авто

Первые внедорожные Lada Granta Cross отправились к дилерам

Российский производитель «АвтоВАЗ» отправил первые автовозы, груженые Lada Granta Cross, в дилерские центры.
Обновлено в 05:17
Происшествия

На помощь девочке, упавшей в колодец, отправили еще одного ребенка

Обновлено в 14:18
Авто

Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze получили гарантию на 8 лет

Автомобилестроительная компания General Motors расширила гарантию на модель Orlando, Cruze и компактный кроссовер Tracker нового поколения, который поступит в продажу летом нынешнего года.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома

На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
Политика

Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось

Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Хоккей

Сборная Чехии разгромила команду Италии в матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии разгромили команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:41
Общество

Какие знаки зодиака преуспеют в бизнесе?

Козероги хорошо обращаются с деньгами, но они слишком любят стоять на своем и для предпринимательской деятельности им явно не хватает гибкости и сговорчивости.
Обновлено в 10:57
Политика

Путин высказался о скандале с возведением храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:34
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Хоккей

Нападающий Шредер усилил нижегородское «Торпедо»

28-летний американский центральный нападающий Джордан Шредер перешел в нижегородское "Торпедо".
Обновлено в 17:21
Музыка

Монеточка отметит день рождения в Зеленом театре

Обновлено в 10:57
Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Опубликовано свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл

СМИ узнали тайну, которую долгое время скрывали принц Гарри и Меган Маркл: благодаря публикации в сети свидетельства о рождении их сына стало известно, где родился молодой лорд Маунтбеттен-Виндзор.
Обновлено в 16:36
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

США впервые за 10 лет проведут учения с авианосцем на Аляске

ВВС США впервые за 10 лет проводят военные учения с участием авианосца на Аляске.
Обновлено в 15:45
Теннис

Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме

Обновлено в 08:32
Политика

Медведев заявил о деградации домов престарелых

О деградации системы домов престарелых заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает RT.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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