Футбол
Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за НедведаСпорт день за днем 05:54
По информации источника, Недвед был не согласен с позицией Аллегри о необходимости «Ювентусу» серьезно обновить состав команды. Также Недвед поставил ультиматум Аньелли, если Аллегри не покинет свой пост, то уйдет он сам.
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:25
Общество
Станцию метро «Горьковская» закрыли из-за бесхозного предмета
«В 16:10 «Горьковская» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета в вестибюле», – говорится в сообщении городской подземки.
Обновлено в 09:38
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
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Политика
Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах»
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:19
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Авто
Уникальный пикап РАФ выставили на продажу за 350 тысяч рублей
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:26
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Хоккей
Воробьёв: «Сегодня на ЧМ-2019 была жёсткая игра»
Сразу после финальной сирены матча пятого тура чемпионата мира Россия - Латвия главный тренер "красной машины" Илья Воробьёв подчеркнул, что игра с прибалтийской дружиной получилась очень жёсткой и бескомпромиссной.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
В Ростовской области состоялось торжественное открытие «Вахты памяти»
В Мясниковском районе Ростовской области под руководством командующего объединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Николая Гостева состоялось торжественное открытие героико-патриотической акции «Вахты Памяти».
Обновлено в 09:25
Футбол
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна
Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16
Космос
Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса
Обновлено в 08:27
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Baijiahao (Китай): любимая еда, без которой не проходит ни один день русского человека. Интернет-пользователи: вкус слишком выраженный (Baijiahao)
Вряд ли китаец смог бы привыкнуть к такому хлебу из-за его слишком насыщенного вкуса.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Спорт
Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш
Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Экономика
Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн
С начала мая Каракас смог продать 13,7 тонн золота на $570 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 07:20