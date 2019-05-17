«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренераСпорт-Экспресс вчера в 07:02

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера Массимилиано Аллегри по окончании сезона. Завтра Аллегри проведет пресс-конференцию вместе с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

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