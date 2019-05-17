Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренераСпорт-Экспресс вчера в 07:02
"Ювентус" на своем официальном сайте объявил об уходе главного тренера Массимилиано Аллегри по окончании сезона. Завтра Аллегри проведет пресс-конференцию вместе с президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.
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Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Венесуэльские военные предупредили США, что ждут их с оружием в руках
Венесуэльские военные прошли «маршем верности» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и предупредили американцев, что ждут «маленького гринго» с оружием в руках.
Обновлено в 00:25
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Джанабаева и Меладзе показали нежный танец
Накануне Джанабаева показала, как они с Валерием Меладзе повеселились на концерте рэпера Мота — поклонников восхитила нежность, с которой не первый год женатые Валерий и Альбина ведут себя друг с другом.
Обновлено вчера в 23:20
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»
Обновлено 16 мая в 16:04
Политика
Зеленского лишили возможности досрочно распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» в украинском парламенте вышла из правящей коалиции.
Обновлено вчера в 08:32
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Происшествия
В Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада
Сегодня, 17 мая, в Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Здоровье
Названы симптомы по определению заболевания печени
Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
В Персидский залив вошли американские военные корабли
В Персидский залив вошли американские военные корабли. Другие суда ВМС США находятся на подходах к нему.
Обновлено 16 мая в 22:47
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
«Я замолкаю»: Владимир Шахрин отказался высказываться о битве за сквер у Драмы
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, который считается одним из лидеров мнений в Екатеринбурге, отказался хоть как-то высказываться о главном конфликте города — битве за сквер.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Самая большая мечеть в Европе откроется в Чечне в августе
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 11:20
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Григорий Арутюнов: Уровни артериального давления привязаны к возрасту.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Зеленский намерен провести полномасштабный аудит Украины
В штабе Зеленского сказали, что оценка состояния страны является первой задачей избранного президента Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук сказал, что политик намерен организовать "полномасштабный аудит государства", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:07
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
В пятницу, 17 мая, в испанской Витории-Гастейс пройдут первые матчи «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 04:56