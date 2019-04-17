Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубеЧемпионат вчера в 17:53

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.

Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе

Происшествия В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.

Хоккей «Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.

Транспорт В Москве 21 и 28 апреля изменится график движения электричек В Москве в Вербное воскресенье, 21 апреля, и на Пасху, 28 апреля пригородные электрички будут делать дополнительные остановки, сообщается на портале мэра столицы.

Армия и оружие В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Политика Алексей Рогозин официально покинул «Ильюшин» В пресс-службе ОАК заявили, что Рогозин покидает пост вице-президента ОАК по транспортной авиации и гендиректора "Авиационного комплекса им. Ильюшина" в связи с переходом на новое место работы.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Экономика Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ», пишут СМИ Дерипаска отметил, что если санкции США с компании не будут сняты, то у группы ГАЗ "нет шансов выжить", то есть компании угрожает банкротство.

Общество Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.

Происшествия На восстановление собора Парижской Богоматери собран 1 млрд евро В среду, 17 апреля, стало известно, что сумма пожертвований, которая будет потрачена на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от охватившего его мощного пожара, достигла одного миллиарда евро.

Футбол Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не явились на слушание в Мосгорсуде по поводу апелляции на продление их ареста, сообщает "Советский спорт".

Спорт Медведева представила музыку короткой программы на новый сезон Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева представила музыку для своей новой короткой программы на следующий сезон.

Происшествия В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.

Общество Варвару Караулову освободили из колонии Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Происшествия ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.

Происшествия В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Россияне стали лучше относиться к деятельности Иосифа Сталина Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему.

Политика «Ъ»: Матвиенко может покинуть пост председателя Совета Федерации В ближайшие месяцы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост, пишет "Коммерсант".

Армия и оружие Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".

Происшествия В убийстве девочки и мужчины из Приамурья признался их родственник Появился подозреваемый в убийстве 11-летней девочки и ее 38-летнего отца, которое произошло 7 апреля в амурском райцентре Ивановка.

Происшествия Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший чемодан В Роскачестве подготовили рекомендации, как выбрать самый лучший чемодан - качественный и долговечный.