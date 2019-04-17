Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубеЧемпионат вчера в 17:53

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.

Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе

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