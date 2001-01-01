Футбол

Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»Soccer.ru вчера в 07:42

1 фото
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» поблагодарил Аллегри

Евро-футбол.рувчера в 16:30

Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»

Soccer.ruвчера в 07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Здоровье

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность

В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки

Обновлено в 03:02
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:38
Авто

Процесс сборки двигателя V8 AMG показали на видео

На видео один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, показал как происходит процесс сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:49
Культура

В пермском «Доме Боне» откроется выставка «Искусство цвета: красный»

В Пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка, посвященная теории цвета Йоханнеса Иттена «Искусство цвета: красный», об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Футбол

Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
Обновлено в 06:52
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных.
Обновлено в 07:02
Общество

В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение

Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Экономика

В Челябинской области планируется создать министерство промышленности

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

В Польше произошла стрельба в школе

В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Культура

В Москве пройдет третий Форум социальных инноваций регионов

С 19 по 21 июня в Москве в павильоне №75 на ВДНХ пройдет третий Форум социальных инноваций регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.
Обновлено в 04:16
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Общество

Около 28 тыс. цветов высадят в сквере рядом с Большим театром

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Американские военные хотят купить российские патроны

Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Авто

УАЗ расширил опциональное оснащение УАЗ «Патриот»

Обновлено в 06:10
Футбол

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Общество

Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Российское ноу-хау увеличит срок службы стрелкового оружия в два раза

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) запатентовали ноу-хау, которое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия в два раза и повышает надежность работы автоматики.
Обновлено в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное