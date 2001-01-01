Футбол
Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»Soccer.ru вчера в 07:42
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность
В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки
Обновлено в 03:02
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии
"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:38
Авто
Процесс сборки двигателя V8 AMG показали на видео
На видео один из сотрудников завода Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, показал как происходит процесс сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:49
Культура
В пермском «Доме Боне» откроется выставка «Искусство цвета: красный»
В Пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка, посвященная теории цвета Йоханнеса Иттена «Искусство цвета: красный», об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
Обновлено в 06:52
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных.
Обновлено в 07:02
Общество
В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение
Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Экономика
В Челябинской области планируется создать министерство промышленности
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Экономика
Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin
Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В Польше произошла стрельба в школе
В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Культура
В Москве пройдет третий Форум социальных инноваций регионов
С 19 по 21 июня в Москве в павильоне №75 на ВДНХ пройдет третий Форум социальных инноваций регионов, сообщает пресс-служба мероприятия.
Обновлено в 04:16
Общество
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Американские военные хотят купить российские патроны
Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео
Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Авто
УАЗ расширил опциональное оснащение УАЗ «Патриот»
Обновлено в 06:10
Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Общество
Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Российское ноу-хау увеличит срок службы стрелкового оружия в два раза
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) запатентовали ноу-хау, которое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия в два раза и повышает надежность работы автоматики.
Обновлено в 07:41