Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»Soccer.ru вчера в 07:42

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев.

Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»

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