Аллегри провел последнюю пресс-конференцию как тренера «Ювентуса»Газета.Ru 00:11

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провёл последнюю пресс-конференцию в испанском клубе, передает "Советский спорт". По словам 51-летнего специалиста, у него не осталось сожалений в отношении команды.

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