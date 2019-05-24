Футбол
Аллегри провел последнюю пресс-конференцию как тренера «Ювентуса»Газета.Ru 00:11
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри провёл последнюю пресс-конференцию в испанском клубе, передает "Советский спорт". По словам 51-летнего специалиста, у него не осталось сожалений в отношении команды.
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Гаджеты
Смартфоны Huawei стали предлагать по выгодным условиям
Индийское подразделение Amazon решило запустить акцию Huawei Week, в рамках которой на аппараты компании распространяются выгодные предложения.
Обновлено вчера в 06:52
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито
Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Форвард ЦСКА попрощался с Москвой
Обновлено в 01:17
Футбол
«Ахмат» расстался с Мохаммади и Балаем
Грозненский «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 покидают два футболиста — иранский защитник Милад Мохаммади и албанский форвард Беким Балай.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса
Вероятно, деньги парижской команды были перехвачены хакерами при проведении перевода. Ранее защитник "ПСЖ" не смог объяснить слова Мбаппе.
Обновлено в 00:36
Экономика
Вилки и ложки принесли России миллиарды
Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 01:08
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Интернет-ретейлер "Юлмарт" был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Авто
АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления
Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.
Обновлено в 00:57
Политика
СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста
Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено вчера в 21:57
Политика
На парламентских выборах Коломойский готов симпатизировать всем, кроме партии Порошенко
Внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Религия
УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге
В Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания ждут окончательного решения по поводу места для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 01:41
Общество
Три новых пляжа могут открыть в Челябинске
Все зоны отдыха официально откроют после проверки их технического оснащения и получения разрешения от МЧС.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
Обновлено в 01:42
Гаджеты
AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi
В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
Общество
ВОЗ признала переутомление болезнью
Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено 25 мая в 14:26
Экономика
Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж
Ранее оператор ТЦ "Московский" в Самаре, входящий в ГК "Виктор и Ко" Виктора Суркова, потребовал взыскать с французского ритейлера 2,5 млрд руб. В сети не согласны с претензиями: из-за недостатков ТЦ аренда для Auchan уже была снижена на 50% и позволяет добиться скидки еще в 25%.
Обновлено в 00:54
Общество
Росконтроль определил лучшие томатные соки
Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Здоровье
Женщина спутала опасную болезнь с простудой и осталась парализована
Жительница шотландского города Глазго приняла симптомы опасной болезни за простуду и оказалась в больнице полностью парализованной.
Обновлено в 00:01
Общество
Учёные рассказали о неожиданной пользе жары
Немецкие учёные во время исследований выявили неожиданную пользу жары. В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, пишет Lenta.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Петербургский парусник «Мир» снес микроавтобус в порту Германии
Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус марки Mercedes так, что у него остались глубокие вмятины.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Европарламент обновил предварительные результаты выборов
Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Политика
Китай принял ограничительные меры на импорт фенола из США
Министерство коммерции КНР инициировало принятие ряда антидемпинговых таможенных пошлин на импорт фенола из пяти стран, включая США.
Обновлено в 01:26
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат на выходных
Обновлено вчера в 23:37