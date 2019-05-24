Футбол

Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титулREGNUM 02:50

Напомним, 17 мая «Ювентус» официально подтвердил, что Аллегри покинет клуб по окончании сезона 2018/19. Добавим, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. За это время команда под его руководством пять раз выиграла чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, дважды — Суперкубок Италии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Массимилиано Аллегри: «Считаю, что „Ювентус“ и в следующем сезоне выиграет чемпионат»

Матч ТВ00:56

Букмекеры: смена тренера не помешает «Ювентусу» вновь победить в Серии А

ODDS.ruвчера в 12:14

Аллегри провел последнюю пресс-конференцию как тренера «Ювентуса»

Газета.Ru00:11

Аллегри: оставляю команду, которая снова выиграет титул в следующем сезоне

Чемпионатвчера в 22:46

Аллегри считает, что у «Ювентуса» 80 процентов шансов защитить чемпионский титул в следующем сезоне

Спорт-Экспресс00:55

Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе»

Soccer.ruвчера в 07:42

БК Лига Ставок: какой клуб возглавит Массимилиано Аллегри?

Все про Спорт ру25 мая в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 22:32
Теннис

Квитова снялась с «Ролан Гаррос»

Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина объяснила, почему ее первый брак продлился недолго

Обновлено в 06:02
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Кремль прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Хоккей

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 17:32
Культура

Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено в 05:38
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
Обновлено в 04:14
Политика

Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
Единоборства

Абдель-Азиз: во время нападения на автобус Нурмагомедов лишь улыбался

Обновлено в 03:07
Происшествия

Суд вынес приговор уральскому бизнесмену из «списка Титова»

Обновлено в 05:06
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

Чете вменяют попытку убийства 7-месячной дочери.
Обновлено в 05:24
Хоккей

Овечкин станцевал на командном ужине после матча с чехами

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин станцевал на командном ужине после ее победы в матче за бронзовые медали над Чехией.
Обновлено в 02:55
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Общество

Жители Екатеринбурга предложили больше восьми тысяч мест для храма

Власти Екатеринбурга получили 8,2 тыс. предложений с возможными площадками для строительства храма святой Екатерины, сообщает городская администрация.
Обновлено в 03:58
Общество

В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение

Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Политика

Россия пообещала помочь поговорить властям и оппозиции Венесуэлы

В российском МИД пообещали посодействовать в выстраивании диалога между властями и оппозицией Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:56
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Гройсман прокомментировал возможность дефолта

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в соцсетях поделился своими соображениями о возможности объявления Киевом дефолта.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении легитимности рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и заявил, что их деятельность «уничтожила легитимность парламента».
Обновлено в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное