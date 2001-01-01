Футбол
Аллегри: рисковать Роналду в матче со СПАЛом не имеет смыслаЧемпионат 07:22
Есть игроки, которым нужно отдохнуть. И, возможно, это будет шанс для некоторых молодых футболистов. Рисковать Криштиану Роналду завтра не имеет смысла, равно как и рисковать другими, кто играл во время международного перерыва.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Футбол
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
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Политика
Путин заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
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Обновлено в 06:20
Авто
Раскрыты технические детали кроссовера Renault Arkana
Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
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Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Общество
Пиотровский поддержал идею введения туристического сбора в Петербурге
Напомним, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал главе государства Владимиру Путину об идее введения туристического сбора для иностранных гостей нашего города.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
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В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
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Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Благовещенске собаки покалечили девятилетнего мальчика
Благовещенский школьник сильно пострадал от нападения бродячих собак.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено вчера в 07:38
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Космос
С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска
Обновлено в 06:30
Космос
В SpaceX сообщили о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy
Для Falcon Heavy (самой мощной из используемых сейчас ракет) это первый коммерческий старт и второй запуск в ее истории.
Обновлено вчера в 19:22
Автоспорт
На болиде Квята на Гран-при Китая заменен мотор
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Обновлено в 03:48
Происшествия
Прокурор нашел противоречия в показаниях свидетеля Сорокина
Прокурор обратил внимание на то, что свидетель Сорокин путается в показаниях, но у защиты нашлось объяснение этому факту.
Обновлено в 06:28
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Суд оставил экс-министра Абызова под арестом в СИЗО
Защита экс-министра Михаила Абызова в своей апелляционной жалобе просила Мосгорсуд отменить его арест в СИЗО и изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо на залог в 1 млрд рублей.
Обновлено в 05:53
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Общество
Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу
По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00