Футбол
Аллегри решил взять годичную паузу в карьереSoccer.ru 15:59
Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он решил взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО
Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Политика
Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра Великобритании
Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено в 15:01
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество
У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии
Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Оманском заливе атакован танкер с россиянами
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района
Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.
Обновлено в 16:20
Футбол
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09
Футбол
Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков
Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Авто
Kia показала новый кроссовер для России
Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Спорт
Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020
Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Авто
Aston Martin начал выпуск первого кроссовера
Кроссовер Aston Martin DBX рассекретят в конце 2019 года, а в первой половине 2020-го на конвейер встанут серийные экземпляры модели.
Обновлено в 09:44
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Технологии
IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов
Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Москве «заминировали» четыре станции метро
Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:11
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03