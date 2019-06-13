Футбол

Аллегри решил взять годичную паузу в карьереSoccer.ru 15:59

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он решил взять годичный перерыв, чтобы отдохнуть.
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Аллегри: «Собираюсь взять годичную паузу. Мне нужен отдых»

ProstoProSport15:39

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

РИА Новости15:37

Массимилиано Аллегри: «Я собираюсь взять годичный отпуск»

Sportbox.RU14:56

Аллегри исключил возможность своего появления в какой-либо команде в будущем сезоне

Sport24.ru15:20

Массимилиано Аллегри: «Я собираюсь взять годичный отпуск»

Матч ТВ14:56

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Спорт-Экспресс14:52

Массимилиано Аллегри: «Возьму паузу на год, чтобы перезарядиться»

Sports.ru14:38
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО

Адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов назвал невозможным то, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок жив.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Технологии

Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Политика

Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра Великобритании

Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено в 15:01
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество

У семьи офицера ФСБ Медоева нашли виллы и бизнес в Словакии

Рядом с Медоевым находится вилла, которая принадлежит их дочери Майе и ее мужу Петру Овсянникову.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Оманском заливе атакован танкер с россиянами

Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района

Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.
Обновлено в 16:20
Футбол

Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»

Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09
Футбол

Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиков

Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
Обновлено в 16:00
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Авто

Kia показала новый кроссовер для России

Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Политика

Путин постановил учредить юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы

Обновлено в 13:57
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Спорт

Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020

Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Авто

Aston Martin начал выпуск первого кроссовера

Кроссовер Aston Martin DBX рассекретят в конце 2019 года, а в первой половине 2020-го на конвейер встанут серийные экземпляры модели.
Обновлено в 09:44
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Технологии

IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов

Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Обновлено в 06:49
Происшествия

В Москве «заминировали» четыре станции метро

Анонимные звонки с угрозами "минирования" четырех станций Московского метрополитена поступили в четверг вечером, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:11
Футбол

УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
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Массимилиано Аллегри
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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