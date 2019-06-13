Аллегри: «Возьму на год паузу в тренерской карьере»Бомбардир.ру вчера в 17:33

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил, что приостанавливает карьеру на год. Ранее, согласно СМИ, специалист ждал приглашения от «Барселоны».

Аллегри: «Возьму на год паузу в тренерской карьере»

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