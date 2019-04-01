Футбол

Аллегри рассказал о потерях «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»Спорт-Экспресс 07:50

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", который состоится завтра.
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Аллегри рассказал о потерях «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»

Спорт-Экспресс07:50

Массимилиано Аллегри: «Роналду может быть готов к матчу с „Аяксом“, но это маловероятно»

Матч ТВ09:20
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Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
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Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
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Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
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Тутберидзе рассказала, почему не сложилась ее спортивная карьера

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Экономика

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Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2018 году выросла в 9,3 раза - до 933,137 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
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В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля

Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
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Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Обновлено в 15:32
Общество

Росконтроль назвал худшую тушенку

Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
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В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
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Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
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Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

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Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
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Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года.
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Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
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Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле

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Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
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Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
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СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
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Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
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Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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Фракция «Единая Россия» предлагает продлить работу согласительной комиссии Госдумы и Совета федерации (СФ), чтобы выйти на компромиссный вариант закона, запрещающего открывать хостелы в многоквартирных домах.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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