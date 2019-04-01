Футбол
Аллегри рассказал о потерях «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»Спорт-Экспресс 07:50
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", который состоится завтра.
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Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
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Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
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Дженнифер Лопес показала фото в бикини после диеты
Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в розовом бикини.
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Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
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Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
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Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 году выросла в 9 раз
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Обновлено в 03:33
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля
Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».
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Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
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Политика
Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва
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Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:37
Политика
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Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 12:01
Общество
В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб
Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года.
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Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
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Иван Ургант разыграл поклонников сериала «Игра престолов»
Обновлено в 10:08
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне
В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Фронтмену британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана.
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Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Хоккей
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Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено в 07:14
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Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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«Единая Россия» предложила продлить работу комиссии по хостелам
Фракция «Единая Россия» предлагает продлить работу согласительной комиссии Госдумы и Совета федерации (СФ), чтобы выйти на компромиссный вариант закона, запрещающего открывать хостелы в многоквартирных домах.
Обновлено в 06:33