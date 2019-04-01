Аллегри рассказал о потерях «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»Спорт-Экспресс 07:50

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, кто из футболистов не сможет сыграть в матче 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", который состоится завтра.

Аллегри рассказал о потерях «Ювентуса» перед матчем с «Кальяри»

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