Футбол
Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
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Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»
Sportbox.RUвчера в 18:55
Массимилиано Аллегри: «Чемпионство „Ювентуса“ стало досрочным благодаря труду ребят»
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
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Общество
МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии
В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.
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Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
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На Шри-Ланке после взрывов ввели комендантский час
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Разрешили говорить: Apple не смогла запретить компании Swatch использовать фразу «One More Thing»
Буквально в начале месяца, издание ixbt писало, как компания пыталась запретить всё той же Swatch использовать фразу «Tick different», которая похоже на слоган Apple – «Think different».
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
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Православные отмечают Вербное воскресенье
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Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
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Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Здоровье
Врачи назвали самый полезный для печени фрукт
Обновлено в 01:19
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено 19 апреля в 12:54
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Пугачева пришла на свой юбилей в украшении за 80 млн от Киркорова
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на 70-летнем юбилее в дорогом колье.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленского обвинили в нарушении тайны голосования на выборах
Согласно украинскому законодательству, фотографирование или демонстрация результатов заполненного бюллетеня является нарушением тайны голосования, за это грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.
Обновлено в 06:25
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
«Президентом будет Зеленский», — Бабченко окончательно «слил» своего хозяина
Еще до открытия избирательных участков на Украине придворный пропагандист Аркадий Бабченко «слил» своего патрона Порошенко, высказав уверенность в победе его оппонента.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Авто
Показали премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Транспорт
Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет
Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено вчера в 16:35