Футбол

Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
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Аллегри: в следующем сезоне главной целью «Ювентуса» снова будет скудетто

Чемпионат04:04

Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»

Sportbox.RUвчера в 18:55

Массимилиано Аллегри: «Скудетто останется главной целью „Ювентуса“ на следующий сезон»

Sports.ru04:14

Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»

Матч ТВвчера в 18:55

Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезоне

Soccer.ru04:23

Массимилиано Аллегри: «Чемпионство „Ювентуса“ стало досрочным благодаря труду ребят»

Спорт-Экспрессвчера в 16:32
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Православные отмечают Вербное воскресенье

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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено вчера в 09:31
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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
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На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина

Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
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В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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