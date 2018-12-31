Футбол
Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»
Sportbox.RUвчера в 18:55
Массимилиано Аллегри: «Чемпионство „Ювентуса“ стало досрочным благодаря труду ребят»
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке
Обновлено в 01:28
Футбол
Орлов: «Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в „Зените“ именно такую команду»
Впереди еще много матчей, но Семак закрыл рты многим скептикам.
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Самые «накопительные» управляющие компании (на 31.12.18)
Прочерк -- показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
Обновлено в 04:32
Политика
Пьяный «заминировал» избирательный участок в Никополе
Пришедший на избирательный участок в Днепропетровской области мужчина сообщил о минировании и отправился в кабинку для голосования.
Обновлено в 03:27
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено вчера в 10:57
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено вчера в 09:31
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ проиграл последние 15 минут первого тайма»
Обновлено вчера в 14:28
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Политика
Полиция Украины получила более 150 сообщений о нарушениях на выборах
Полиция Украины получила уже более 150 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, сообщил в воскресенье заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
Обновлено в 04:05
Политика
Россия арендует на 49 лет сирийский порт Тартус
Россия в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с президентом САР Башаром Асадом.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии
Министерство предложило проводить реабилитацию только в лицензированных медицинских организациях.
Обновлено в 03:29
Единоборства
Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»
Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу
Обновлено в 04:22
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Обновлено вчера в 22:26