Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.

Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезоне

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