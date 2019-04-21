Футбол
Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
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Массимилиано Аллегри: «Чемпионство „Ювентуса“ стало досрочным благодаря труду ребят»
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»
Sportbox.RUвчера в 18:55
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Политика
Полиция Украины получила более сотни сообщений о нарушениях на выборах
Национальная полиция Украины получила уже более сотни сообщений о нарушениях в ходе повторного голосования, сообщила пресс-служба МВД Украины "В Национальную полицию поступило уже 152 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства", — говорится в сообщении.
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Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
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Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России
Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
Обновлено в 07:56
Общество
Состояние писателя Дмитрия Быкова улучшилось
"Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова", — написала Большакова на странице в Facebook.
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Власти установили организаторов взрывов на Шри-Ланке
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов во время пасхальной службы.
Обновлено в 07:03
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Глава самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пожелал победы на проходящих выборах на Украине президенту Петру Порошенко и его "будущему премьер-министру Вовану Лексусову".
Обновлено в 03:48
Космос
Как поют звезды: Роскосмос опубликовал звуки нейтронных звезд
Роскосмос выложил видео со звуками нейтронных звезд. Ролик опубликовали в официальном аккаунте корпорации в YouTube.
Обновлено в 07:27
Футбол
Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.
Обновлено в 05:35
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины
Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Общество
Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года
Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Спорт
Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе
Домашние питомцы олимпийской чемпионки Алины Загитовой и призера чемпионата России Александры Трусовой приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Гонконге столкнулись пять автобусов
Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 06:06
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC
Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Кучма дал совет будущему президенту Украины
Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.
Обновлено в 07:15
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Йогурт назван лучшим десертом для диабетиков
Обновлено в 02:57
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Спорт
Фигуристы Леонова и Шулепов поженились
Обновлено в 06:31
Политика
Гройсман проголосовал на выборах президента Украины
Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 06:49
Спорт
Шубенков завершил предсезонный сбор в Сочи
Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об окончании предсезонной подготовки, которую он проводил в Сочи, а также отметил, что на сборе ему помогла семья.
Обновлено в 07:08
Футбол
Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
Обновлено в 07:21
Экономика
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам
Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
Обновлено в 02:36