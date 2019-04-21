Футбол

Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
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Аллегри: в следующем сезоне главной целью «Ювентуса» снова будет скудетто

Чемпионат04:04

Наставник «Ювентуса» выявил слабые стороны команды

Газета.Ru02:02

Массимилиано Аллегри: «Чемпионство „Ювентуса“ стало досрочным благодаря труду ребят»

Спорт-Экспрессвчера в 16:32

Массимилиано Аллегри: «Скудетто останется главной целью „Ювентуса“ на следующий сезон»

Sports.ru04:14

Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»

Sportbox.RUвчера в 18:55

Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»

Матч ТВвчера в 18:55

Аллегри: в следующем году «Ювентусу» нужно быть спокойнее и уверенней

РИА Новости01:40
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Политика

Полиция Украины получила более сотни сообщений о нарушениях на выборах

Национальная полиция Украины получила уже более сотни сообщений о нарушениях в ходе повторного голосования, сообщила пресс-служба МВД Украины "В Национальную полицию поступило уже 152 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства", — говорится в сообщении.
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Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
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Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
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Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
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Состояние писателя Дмитрия Быкова улучшилось

"Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова", — написала Большакова на странице в Facebook.
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Власти установили организаторов взрывов на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов во время пасхальной службы.
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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Глава самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пожелал победы на проходящих выборах на Украине президенту Петру Порошенко и его "будущему премьер-министру Вовану Лексусову".
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Космос

Как поют звезды: Роскосмос опубликовал звуки нейтронных звезд

Роскосмос выложил видео со звуками нейтронных звезд. Ролик опубликовали в официальном аккаунте корпорации в YouTube.
Обновлено в 07:27
Футбол

Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Наука

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
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На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Общество

Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
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Спорт

Собаки Загитовой и Трусовой приняли участие в шоу Тутберидзе

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В Гонконге столкнулись пять автобусов

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Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC

Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.
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Кучма дал совет будущему президенту Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.
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ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
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Йогурт назван лучшим десертом для диабетиков

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Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Спорт

Фигуристы Леонова и Шулепов поженились

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Гройсман проголосовал на выборах президента Украины

Ранее уже проголосовали оба кандидата в президенты Украины — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 06:49
Спорт

Шубенков завершил предсезонный сбор в Сочи

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал об окончании предсезонной подготовки, которую он проводил в Сочи, а также отметил, что на сборе ему помогла семья.
Обновлено в 07:08
Футбол

Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
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Экономика

Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам

Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
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Аншлага на матче «Краснодар» – «Зенит» не было. Вот кто виноват

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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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