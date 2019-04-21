Футбол
Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
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Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»
Sportbox.RUвчера в 18:55
Массимилиано Аллегри: «Чемпионство „Ювентуса“ стало досрочным благодаря труду ребят»
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
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В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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В районе международного аэропорта Триполи начались ожесточенные бои между военными формированиями правительства национального согласия (ПНС) и ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов
Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
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Явка на востоке Украины вдвое превышает явку на западе
Явка на избирательных участках на востоке Украины вдвое превышает явку на западе страны.
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Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
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Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин
Ошибка № 1. Многие при выборе шин отдают предпочтение более тяжелым моделям – дескать, чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины.
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Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
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Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.
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Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Сирия передаст порт Тартус в аренду России на 49 лет
Стороны должны подписать контракт в ближайшие недели Морской порт Тартус в Сирии будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.
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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
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Врачи объяснили опасность поздних родов для демографии России
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
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Энергетика
Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»
Прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" на экспорт в Белоруссию и другие страны продолжается, несмотря на проблемы с качеством нефти, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
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Армия и оружие
США лгут Турции о курдах для срыва поставок С-400
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Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии
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