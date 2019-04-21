Футбол

Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» в следующем сезонеSoccer.ru 04:23

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях туринского клуба в следующем сезоне. В следующем сезоне главной целью снова будет Скудетто.
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Аллегри: в следующем сезоне главной целью «Ювентуса» снова будет скудетто

Чемпионат04:04

Наставник «Ювентуса» выявил слабые стороны команды

Газета.Ru02:02

Массимилиано Аллегри: «Скудетто останется главной целью „Ювентуса“ на следующий сезон»

Sports.ru04:14

Аллегри: в следующем году «Ювентусу» нужно быть спокойнее и уверенней

РИА Новости01:40

Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»

Sportbox.RUвчера в 18:55

Массимилиано Аллегри: «Нужно праздновать скудетто, потому что выиграть чемпионат Италии нелегко»

Матч ТВвчера в 18:55

Массимилиано Аллегри: «Чемпионство „Ювентуса“ стало досрочным благодаря труду ребят»

Спорт-Экспрессвчера в 16:32
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
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В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи

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В Нижегородской области потушили пожар на военном полигоне

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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

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Политика

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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
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Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов.
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Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Футбол

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Обновлено в 09:14
Политика

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Явка на избирательных участках на востоке Украины вдвое превышает явку на западе страны.
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Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
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Рояль и Скрипка, да Виолончель

Обновлено в 11:00
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В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

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«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
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Ошибка № 1. Многие при выборе шин отдают предпочтение более тяжелым моделям – дескать, чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины.
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Стороны должны подписать контракт в ближайшие недели Морской порт Тартус в Сирии будет передан в аренду России на 49 лет для транспортно-экономического использования, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.
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В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
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Прокачка нефти по «Дружбе» продолжается, заявили в «Транснефти»

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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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