Футбол

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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Прогноз и ставка «Ювентус» - «Аталанта» 19 мая, матч чемпионата Италии

ODDS.ru16:12

Массимилиано Аллегри: «В „Ювентусе“ решили, что будет лучше, если я не буду главным тренером»

Спорт-Экспресс10:37

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

Евро-футбол.ру08:31

Аллегри: «Ювентус» решил, что будет лучше, если я не буду возглавлять команду

Чемпионат09:30

Массимилиано Аллегри: «„Ювентус“ решил, что будет лучше, если я не буду тренировать в следующем сезоне»

Sports.ru08:38

Костакурта: «Уход Аллегри не является сюрпризом»

Soccer.ru03:48
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Хоккей

С кем Россия может встретиться в 1/4 финала чемпионата мира-2019

Сборная Россия по хоккею выиграла уже пять матчей подряд на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва идёт без поражений.
Обновлено в 17:30
Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

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Политика

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Обновлено в 13:23
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Интернет

Google объявила о скором закрытии сервиса Jump

Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:17
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 15 мая в 21:53
Происшествия

В Красноярском крае произошёл пожар в двухэтажном доме

В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
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Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Здоровье

Дневной сон поможет снизить риски инфаркта и инсульта

Отмечается, что препараты от гипертонии сбивают показатель артериального давления на 7 миллиметров ртутного столба, тогда как дневной сон снижает его в среднем на 5 мм.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов

Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Баку возросло до шести человек

Обновлено в 14:17
Происшествия

Источник сообщил о проблемах SSJ100 при взлете в Ульяновске

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
Обновлено в 16:37
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Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем

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Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого в развитие Европы

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В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
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Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Футбол

Курбан Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, что помогло «Зениту» выиграть чемпионат России, и проанализировал прогресс нападающего Сердара Азмуна.
Обновлено в 15:54
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
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В Югре три человека утонули из-за перевернувшейся лодки

Обновлено в 12:27
Армия и оружие

В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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