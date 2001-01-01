Футбол
Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Общество
Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Хоккей
С кем Россия может встретиться в 1/4 финала чемпионата мира-2019
Сборная Россия по хоккею выиграла уже пять матчей подряд на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва идёт без поражений.
Обновлено в 17:30
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено в 15:40
Политика
Климкин: закон о языке на Украине «выглядит вполне стандартно»
Закон об исключительности украинского языка, который в мае подписал глава государства Пётр Порошенко, «выглядит вполне стандартно».
Обновлено в 13:23
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Интернет
Google объявила о скором закрытии сервиса Jump
Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:17
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы
Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 15 мая в 21:53
Происшествия
В Красноярском крае произошёл пожар в двухэтажном доме
В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Обновлено в 16:09
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Дневной сон поможет снизить риски инфаркта и инсульта
Отмечается, что препараты от гипертонии сбивают показатель артериального давления на 7 миллиметров ртутного столба, тогда как дневной сон снижает его в среднем на 5 мм.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот
Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов
Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Источник сообщил о проблемах SSJ100 при взлете в Ульяновске
Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
Обновлено в 16:37
Теннис
Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Футбол
Курбан Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, что помогло «Зениту» выиграть чемпионат России, и проанализировал прогресс нападающего Сердара Азмуна.
Обновлено в 15:54
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Югре три человека утонули из-за перевернувшейся лодки
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20