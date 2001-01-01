Футбол
Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
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Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Музыка
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Нидеррайтер не поможет Швейцарии в матче против сборной России
19 мая Швейцария сыграет очередной матч на групповом этапа ЧМ-2019 против сборной России.
Обновлено в 18:55
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Обновлено в 18:58
Происшествия
Суд заключил под стражу петербуржца, выбросившего собаку из окна
Колпинский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу местного жителя, который выбросил свою собаку из окна четвертого этажа.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Игры
CD Projekt Red обещает относиться к разработчикам Cyberpunk 2077 с уважением
Соучредитель компании CD Projekt Red Марчин Ивински и геймдиректор игры Cyberpunk 2077 Адам Бадовский рассказали о недавних проблемах, связанных с разработкой игр, в интервью с журналистом Kotaku Джейсоном Шрейером.
Обновлено в 17:00
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Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
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Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено в 17:51
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено вчера в 06:01
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
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Обновлено в 06:59
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
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Общество
Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере
В Екатеринбурге глава города Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма на территории сквера возле Театра драмы.
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Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
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