Футбол

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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Прогноз и ставка «Ювентус» - «Аталанта» 19 мая, матч чемпионата Италии

ODDS.ru16:12

Массимилиано Аллегри: «В „Ювентусе“ решили, что будет лучше, если я не буду главным тренером»

Спорт-Экспресс10:37

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

Евро-футбол.ру08:31

Аллегри: «Ювентус» решил, что будет лучше, если я не буду возглавлять команду

Чемпионат09:30

Массимилиано Аллегри: «„Ювентус“ решил, что будет лучше, если я не буду тренировать в следующем сезоне»

Sports.ru08:38

Костакурта: «Уход Аллегри не является сюрпризом»

Soccer.ru03:48
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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