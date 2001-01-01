Футбол

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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Массимилиано Аллегри: «В „Ювентусе“ решили, что будет лучше, если я не буду главным тренером»

Спорт-Экспресс10:37

Аллегри: «Ювентус» решил, что будет лучше, если я не буду возглавлять команду

Чемпионат09:30

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

Евро-футбол.ру08:31

Массимилиано Аллегри: «„Ювентус“ решил, что будет лучше, если я не буду тренировать в следующем сезоне»

Sports.ru08:38

Костакурта: «Уход Аллегри не является сюрпризом»

Soccer.ru03:48
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Как стало известно «Матч ТВ», на 66-м году ушел из жизни известный российский тренер Александр Ирхин.
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Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

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Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании

«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
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Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
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По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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