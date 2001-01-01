Футбол
Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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Политика
Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57
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Обновлено в 10:01
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Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Как сообщает «Интерфакс», суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-главы Армении из-под ареста под их личное поручительство.
Обновлено в 08:37
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Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено в 14:46
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
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Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за 350 тыс. рублей
Обновлено в 08:59
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Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
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Обновлено в 10:54
Авто
Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
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Футбол
Умер футбольный тренер Александр Ирхин
Как стало известно «Матч ТВ», на 66-м году ушел из жизни известный российский тренер Александр Ирхин.
Обновлено в 12:27
Политика
Адвокат Трампа призвал арестовать Коломойского
Адвокат главы США Руди Джулини назвал украинского олигарха Игоря Коломойского испытанием для избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:35
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«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
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Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
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Сальвини напомнил о необходимости снятия санкций с России
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Наука
Психологи сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей
Учёные провели исследование и сравнили утверждения молодых и пожилых людей касательно интимной близости.
Обновлено в 14:38
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Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено 16 мая в 23:00
Музыка
Верка Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении»
Сердючка показала ягодицы, которые были в телесных колготках. Ранее Сердючка раскритиковала организацию "Евровидения".
Обновлено в 12:35
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
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Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма
По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Футбол
РПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», Чалов забил гол
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск
Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36