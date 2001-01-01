Футбол

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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Массимилиано Аллегри: «„Ювентус“ решил, что будет лучше, если я не буду тренировать в следующем сезоне»

Sports.ru08:38

Аллегри: «Ювентус» решил, что будет лучше, если я не буду возглавлять команду

Чемпионат09:30

Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»

Евро-футбол.ру08:31

Массимилиано Аллегри: «В „Ювентусе“ решили, что будет лучше, если я не буду главным тренером»

Спорт-Экспресс10:37
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Отмечается, что препараты от гипертонии сбивают показатель артериального давления на 7 миллиметров ртутного столба, тогда как дневной сон снижает его в среднем на 5 мм.
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«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
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Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике

Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила ребенка в московской поликлинике, мать девочки ранее была задержана полицейскими, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
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Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре

Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
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Общество

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Жюри Белоруссии отстранили от песенного конкурса "Евровидение" из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
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Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

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Три человека, включая ребёнка, погибли в ДТП под Москвой

В результате ДТП погибли три человека, в том числе годовалый ребёнок.
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