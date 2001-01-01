Футбол
Аллегри прокомментировал свой уход из «Ювентуса»Евро-футбол.ру 08:31
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции дал комментарий по поводу своего ухода из клуба.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Футбол
Влашич получил повреждение колена в матче с «Ахматом»
Футболист московского ЦСКА Никола Влашич в матче 29-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" получил повреждение коленного сустава, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 09:02
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в 29-м туре чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле нанесли поражение "Мариуполю" в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Дневной сон поможет снизить риски инфаркта и инсульта
Отмечается, что препараты от гипертонии сбивают показатель артериального давления на 7 миллиметров ртутного столба, тогда как дневной сон снижает его в среднем на 5 мм.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Происшествия
СК задержал сожителя женщины, оставившей дочь в московской поликлинике
Следователи задержали сожителя женщины, которая оставила ребенка в московской поликлинике, мать девочки ранее была задержана полицейскими, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:34
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Общество
Племянница Скрипаля назвала сроки публикации в соцсетях книги о дяде
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре
Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Обновлено в 11:29
Общество
Екатеринбургская епархия собирается провести презентацию проекта строительства храма в сквере в центре города
Сторонники строительства храма провели сегодня в сквере у театра драмы молебен.
Обновлено в 12:30
Музыка
12 баллов для Лазарева не будет: жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения»
Жюри Белоруссии отстранили от песенного конкурса "Евровидение" из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
Обновлено в 13:17
Кино
Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой
Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Футбол
«Вердер» продлит контракт с 40-летним Писарро
Клуб сообщил, что в ближайшие дни стороны продлят контракт. 40-летний форвард выступает в Бундеслиге с 1999 года и продолжает бить рекорды.
Обновлено в 09:59
Общество
Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Обновлено вчера в 09:29
Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Три человека, включая ребёнка, погибли в ДТП под Москвой
В результате ДТП погибли три человека, в том числе годовалый ребёнок.
Обновлено в 08:43
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Кино
Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук
Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Обновлено вчера в 14:42
Авто
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской
Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении за участие в протестах из-за храма
По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51