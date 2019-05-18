Футбол
Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренерЧемпионат вчера в 16:12
Жизнь продолжается, сейчас я пойду домой, а потом немного отдохну у моря. Я не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но уверен, что это будет великий тренер, потому что „Юве“ — отличный клуб. Это были пять лет прекрасной любви.
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Аллегри: «Не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но это будет отличный тренер»
Sport24.ruвчера в 18:55
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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