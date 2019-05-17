Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»МК-Спорт 07:36
Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба итальянского клуба.
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Авто
Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5
Обновлено в 11:42
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Политика
Транзит российской нефти на Украину приостановлен
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Космос
Discovery смоделировал падение на Землю огромного астероида
Обновлено 14 мая в 14:14
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой
Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Политика
Советник Порошенко Бирюков подал в отставку
Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Происшествия
«Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100
Компания «Аэрофлот» заявила о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 14:21
Общество
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Сборная Словакия одержала победу над командой Франции на ЧМ по хоккею
Хозяева чемпионата мира сумели забросить шесть шайб в ворота французской команды и добыть победу в матче группы А. Итоговый счёт встречи — 6:3 в пользу словаков.
Обновлено в 12:45
Общество
Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге остановлено
Большинство участников акции протеста против постройки храма в сквере разошлись, сообщает Znak.com.
Обновлено в 01:17
Музыка
Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова
"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено в 14:31
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Британский лайнер успешно приземлился без шасси
В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.
Обновлено в 14:32