Футбол

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»МК-Спорт 07:36

Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера "Ювентуса" по окончании сезона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аллегри — лучший тренер в истории «Ювентуса» по проценту побед в Серии А

Чемпионат14:19

Конте стал фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса»

Советский спорт12:11

Умный Макс. Дмитрий Шнякин – о коце эпохи Аллегри в «Юве»

Матч ТВ14:31

«Ювентус» расстается с Аллегри. У Криштиану Роналду будет новый тренер

Спорт-Экспресс11:00

Кто станет новым главным тренером «Ювентуса»? Прогнозы букмекеров

Sport24.ru10:07

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Газета.Ru07:33

Parimatch: «Антонио Конте – главный претендент на пост тренера „Ювентуса“»

Sports.ru12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Авто

Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5

Обновлено в 11:42
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Визит на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили президенты пяти стран, сообщила представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 12:22
Космос

Discovery смоделировал падение на Землю огромного астероида

Обновлено 14 мая в 14:14
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой

Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Политика

Советник Порошенко Бирюков подал в отставку

Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Происшествия

«Аэрофлот» отрицает информацию о нарушении инструкций экипажем SSJ 100

Компания «Аэрофлот» заявила о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при заходе на посадку в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 14:21
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Хоккей

Сборная Словакия одержала победу над командой Франции на ЧМ по хоккею

Хозяева чемпионата мира сумели забросить шесть шайб в ворота французской команды и добыть победу в матче группы А. Итоговый счёт встречи — 6:3 в пользу словаков.
Обновлено в 12:45
Общество

Строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге остановлено

Большинство участников акции протеста против постройки храма в сквере разошлись, сообщает Znak.com.
Обновлено в 01:17
Музыка

Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Пенсионерка рейса Москва-Симферополь оштрафована за дебош на борту

Обновлено в 11:10
Происшествия

В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова

"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено в 14:31
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Гламурная телеведущая увеличила ягодицы «ядовитыми» имплантами

Обновлено в 05:45
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Британский лайнер успешно приземлился без шасси

В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.
Обновлено в 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное