Футбол
Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титулREGNUM 02:50
Напомним, 17 мая «Ювентус» официально подтвердил, что Аллегри покинет клуб по окончании сезона 2018/19. Добавим, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. За это время команда под его руководством пять раз выиграла чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, дважды — Суперкубок Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков
Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.
Обновлено в 03:38
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько сотен Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Под отзыв попадут порядка 500 автомобилей. АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross, сообщает RG.ru.
Обновлено в 04:42
Хоккей
Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира
За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено вчера в 13:20
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Транспорт
На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов
Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Политика
В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом
В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Обновлено вчера в 07:06
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Недвижимость
Дмитрий Халин: «Каждый покупатель элитного жилья является инвестором»
Если выбирается сценарий перепродажи, то мы готовы гарантировать таким клиентам доходность на инвестицию 15% при сроке вложений один год.
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Общество
Росгвардейцам Новосибирска рекомендуют отдыхать только в 14 странах
Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать только в 14 странах мира.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.
Обновлено в 01:05
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Истребители ТОФ прикрыли ракетоносцы Ту-95МС на Дальнем Востоке
Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота обеспечили безопасность стратегических ракетоносцев Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, которые действовали в зоне их ответственности.
Обновлено в 02:13
Общество
Лето в России начнется с жаркой погоды
Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Футбол
Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА
Обновлено в 03:36
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Политика
Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39