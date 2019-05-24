Футбол

Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титулREGNUM 02:50

Напомним, 17 мая «Ювентус» официально подтвердил, что Аллегри покинет клуб по окончании сезона 2018/19. Добавим, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. За это время команда под его руководством пять раз выиграла чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, дважды — Суперкубок Италии.
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Аллегри: оставляю команду, которая снова выиграет титул в следующем сезоне

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БК Лига Ставок: какой клуб возглавит Массимилиано Аллегри?

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
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В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

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Если выбирается сценарий перепродажи, то мы готовы гарантировать таким клиентам доходность на инвестицию 15% при сроке вложений один год.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
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Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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