Футбол
Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титулREGNUM 02:50
Напомним, 17 мая «Ювентус» официально подтвердил, что Аллегри покинет клуб по окончании сезона 2018/19. Добавим, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. За это время команда под его руководством пять раз выиграла чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, дважды — Суперкубок Италии.
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