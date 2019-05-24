Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титулREGNUM 02:50

Напомним, 17 мая «Ювентус» официально подтвердил, что Аллегри покинет клуб по окончании сезона 2018/19. Добавим, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. За это время команда под его руководством пять раз выиграла чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, дважды — Суперкубок Италии.

Аллегри: оставляю команду, которая в следующем сезоне выиграет титул

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