Футбол
Аллегри намекнул, что «Ювентус» возглавит ГвардиолаSoccer.ru вчера в 10:38
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что следующим наставником команды станет тренер из Манчестера.
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В Италии утверждают, что Аллегри раскрыл личность нового главного тренера «Ювентуса»
Sport24.ruвчера в 10:52
Массимилиано Аллегри о своем преемнике в «Ювентусе»: «Тренер из Манчестера близко»
Еженедельник Футболвчера в 12:24
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
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Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Бизнес-джет рухнул в океан у берегов Флориды, погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб при падении самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у берегов Флориды.
Обновлено в 02:04
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент
Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.
Обновлено 23 мая в 03:31
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Вице-губернатор Бидонько предложил не исключать сквер из опроса про храм святой Екатерины
Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько заявил, что сквер у Театра драмы не нужно исключать из списка площадок, которые включат в опрос по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:21
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день
Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Французские власти назвали основную версию взрыва в Лионе
В результате пострадали не менее 13 человек.
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
Леонид Федун: При лимите 8+17 весь негатив исчезнет
Схеме лимита 8 легионеров в заявке + 17 россиян «нет альтернативы», заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» владелец «Спартака» Леонид Федун.
Обновлено вчера в 15:48
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине
Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Бенитес отказал «Роме» и «Марселю»
По информации Chronicle, испанский специалист дал понять представителям "Ромы" и "Марселя", что не собирается вести с ними переговоры.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38