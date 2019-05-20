Футбол
Аллегри намекнул, что «Ювентус» возглавит ГвардиолаSoccer.ru 10:38
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что следующим наставником команды станет тренер из Манчестера.
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Массимилиано Аллегри о своем преемнике в «Ювентусе»: «Тренер из Манчестера близко»
Еженедельник Футбол12:24
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Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.
Обновлено в 11:03
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»
Обновлено в 11:30
Недвижимость
С 25 мая Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках годового общего собрания акционеров банка объявил, что банк с завтрашнего дня снизит процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентных пунктов.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
По имеющимся данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Информации о погибших на данный момент нет.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой лишился зрения из-за экстремальной диеты
Мужчина за короткий срок сбросил 40 килограмм. Сын 72-летней актрисы Татьяны Васильевой лишился зрения из-за экстремальной диеты.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Саратове полицейские задержали участника акции #FridaysForFuture
Сегодня вечером в Саратове после экологической акции #FridaysForFuture был задержан активист признанной на территории РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Иван Хохлов.
Обновлено в 12:04
Здоровье
В Пензе работники скорой помощи устроят «итальянскую забастовку»
С 27 мая актив профсоюза «Действие» на Пензенской областной станции скорой медицинской помощи принял решение о начале «итальянской забастовки», сообщает портал российского врача «Медвестник».
Обновлено в 05:44
Здоровье
Депутаты Госдумы пообедали в тамбовской школьной столовой
Регулярное сбалансированное питание, с достаточным количеством углеводов, белков, жиров и клетчатки – залог гармоничного развития ребенка, уверен председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
Обновлено в 11:10
Космос
Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы
Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
Обновлено в 11:29
Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено в 11:44
Происшествия
Отсидевший за убийство жены и тещи россиянин расправился с дочерью
Житель Уфы, ранее судимый за убийство жены и тещи, вышел из тюрьмы и расправился со своей дочерью.
Обновлено в 12:30
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Футбол
Роман Бабаев: «Сезон для ЦСКА получился неоднозначным»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что сезон-2018/19 получился для его команды неоднозначным.
Обновлено в 11:44
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Хоккей
«Динамо» сохранило в своем составе Бочарова
В прошлом сезоне Бочаров провел 43 матча в составе московского клуба в «регулярке» и плей-офф КХЛ, пропустив 77 шайб.
Обновлено в 11:04
Здоровье
Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день
Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.
Обновлено в 10:09
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Общество
В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы
Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Энергетика
ФАС: нефтяники нарушают договоренности о заморозке цен на бензин
Как уточняется в протоколе совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая, на прошлой неделе нефтяники не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака, согласно которому должны были поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизельного топлива, чем годом ранее.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии
Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.
Обновлено в 10:31