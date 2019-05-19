Футбол
Аллегри может возглавить «Рому»Бомбардир.ру 05:35
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому». В приглашении 51-летнего специалиста заинтересован президент римлян Джеймс Палотта. Другими кандидатами являются Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), но тренер туринцев считается фаворитом.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала «летние» совместные фото с 13-летней дочерью
Ирина Пегова редко делится подробностями личной жизни, и поклонники мало что знают о ее 13-летней дочери Татьяне.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Два человека погибли в утреннем ДТП на трассе «Колыма» под Магаданом
Авария произошла на 2011-м километре автомобильной трассы «Колыма» около семи часов утра в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 17:56
Футбол
«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата Италии
Обновлено в 17:04
Хоккей
Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию
Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Здоровье
Российским властям не удалось договориться о снижении цены на орфанный препарат
Тимофей Нижегородцев уверен, что орфанные препараты надо включать в перечень ЖНВЛП, так как в этом случае у государства будет возможность регулировать цену.
Обновлено в 09:43
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 17:14
Происшествия
В амурском селе Усть-Ивановка горел детский сад
Обновлено в 10:27
Футбол
Дубль Месси помог «Барселоне» сыграть вничью с «Эйбаром» в примере
Встреча, прошедшая в воскресенье в Эйбаре, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Лионель Месси (на 31-й и 32-й минутах), у хозяев поля отличились Марк Кукурелья (20) и Пабло де Бласис (45).
Обновлено в 12:23
Политика
В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье
Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Александр Ярошук рассказал, что в ближайшее время в правительстве России будет принято решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:11
Космос
Серийное производство станции «Луна-27» займет 10 месяцев
НПО имени Лавочкина госкорпорации «Роскосмос» в будущем планирует тиражировать за период около 10 месяцев автоматическую межпланетную станцию «Луна-27», предназначенную для посадки на естественный спутник Земли, рассказал РИА Новости в понедельник, 20 мая, источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Экономика
Комсомольская «Амурсталь» собирается перейти с металлолома на руду
Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске который еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит налоги и готовится к новой модернизации – переходу с переработки металлолома на железную руду.
Обновлено в 19:00
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Политика
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации
Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации, которая пройдет 20 мая в Киеве.
Обновлено в 10:31
Культура
Профессор рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен считает, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов, которые осваивают профессию менеджера.
Обновлено в 20:18
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Авто
Lamborghini может выпустить хардкорную версию Urus ST-X
Концепт Urus ST-X имеет минимальные улучшения по сравнению с обычным Urus.
Обновлено в 12:42
Экономика
Борясь с Китаем, США ударили сами по себе
"С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", — объявлено в Китае.
Обновлено в 15:35
Футбол
Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком Лиги 1, после вручения награды рассказал о своём будущем.
Обновлено в 18:33
Футбол
Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу
Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Обновлено в 18:21
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено в 20:01