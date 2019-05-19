Аллегри может возглавить «Рому»Бомбардир.ру 05:35

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому». В приглашении 51-летнего специалиста заинтересован президент римлян Джеймс Палотта. Другими кандидатами являются Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), но тренер туринцев считается фаворитом.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Политика РФ и Белоруссия согласовали дорожную карту по поставкам нефти Белоруссия прекратила экспортные поставки нефти по "Дружбе" в апреле из-за поступления в трубопровод некачественного сырья Белоруссия согласовала с РФ и начала реализовывать проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

Хоккей Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Авто Сколько россияне готовы отдать за LADA 4×4 нового поколения В соцсети ВК в группе «Сам себе автомеханик» провели опрос, целью которого было выяснить, сколько автолюбители готовы отдать за новую «Ниву».

Футбол «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Происшествия В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

Религия Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.

Футбол УЕФА назвал цены на билеты Евро-2020 в Петербурге Стала известна стоимость билетов на игры Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Происшествия Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.

Кино Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.

Общество Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров "Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Происшествия В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.

Музыка Лазарев просит огласить данные голосования Грузии на «Евровидении» Конкурсант от России на "Евровидении" Сергей Лазарев заявил, что некоторые страны показали предвзятый, по его мнению, итог голосования, что его удивило.

Футбол «Падерборн» сыграет в бундеслиге в следующем сезоне Сезон-2019/20 станет для «Падерборна» вторым в бундеслиге в своей истории — ранее клуб провел лишь один год в высшем немецком дивизионе в сезоне-2014/15, заняв последнее место.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.