Футбол
Аллегри может возглавить «Рому»Бомбардир.ру 05:35
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому». В приглашении 51-летнего специалиста заинтересован президент римлян Джеймс Палотта. Другими кандидатами являются Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), но тренер туринцев считается фаворитом.
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Белоруссия прекратила экспортные поставки нефти по "Дружбе" в апреле из-за поступления в трубопровод некачественного сырья Белоруссия согласовала с РФ и начала реализовывать проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения сырья в нефтепроводе "Дружба", передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
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«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов
Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
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В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
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Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
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Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
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Объекты Ирана и ливанского движения «Хизбалла», расположенные на территории Сирии, подвергаются атакам ВВС Израиля второй день подряд.
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УЕФА назвал цены на билеты Евро-2020 в Петербурге
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Сезон-2019/20 станет для «Падерборна» вторым в бундеслиге в своей истории — ранее клуб провел лишь один год в высшем немецком дивизионе в сезоне-2014/15, заняв последнее место.
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Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
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Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
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