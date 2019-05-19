Футбол
Аллегри может возглавить «Рому»Бомбардир.ру 05:35
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому». В приглашении 51-летнего специалиста заинтересован президент римлян Джеймс Палотта. Другими кандидатами являются Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), но тренер туринцев считается фаворитом.
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