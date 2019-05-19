Футбол

Аллегри может возглавить «Рому»Бомбардир.ру 05:35

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому». В приглашении 51-летнего специалиста заинтересован президент римлян Джеймс Палотта. Другими кандидатами являются Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), но тренер туринцев считается фаворитом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Аллегри может возглавить «Рому»

Матч ТВ10:13

СМИ: Аллегри может возглавить «Тоттенхэм» или «Баварию»

Спорт-Экспресс09:57

Аллегри может возглавить «Рому»

Бомбардир.ру05:35

Аллегри может стать главным тренером «Ромы»

Советский спорт07:41

Аллегри может возглавить «Рому»

Чемпионат07:29

Аллегри может оказаться в «Роме»

Sport.ru08:58

Стали известны сроки перехода Аллегри в «Рому»

Газета.Ru09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Здоровье

Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца

Доктор медицинских наук и кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что необходимо принимать в пищу, чтобы сердце было здоровым.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Минск согласовал проект дорожной карты с Москвой по поставкам нефти

Минск согласовал и начал реализацию проекта дорожной карты с Москвой по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения магистрального нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:11
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Футбол

Президент «Урала» призвал главу судейства РФС подать в отставку

Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов призвал руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова подать в отставку со своего поста.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен

Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен, заявил действующий украинский лидер Петр Порошенко.
Обновлено в 05:14
Общество

Группировка «Ассоциация народного сопротивления» нашла в своем штабе прослушивающие устройства

Как рассказал пресс-секретарь движения Никита Зайцев сайту "МБХ Медиа", оно находилось в кружке.
Обновлено в 08:31
Музыка

«Бурановская бабушка» поддержала слова Лазарева о предвзятости к РФ на Евровидении

Обновлено в 05:51
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Полумарафон, прошедший 19 мая в центре Москвы, завершился трагедией.
Обновлено в 10:23
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено 17 мая в 11:44
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Происшествия

В Анапе тушат крупный пожар в кафе

Обновлено в 08:54
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Взрыв произошел в Харькове, есть погибшие

Обновлено в 10:30
Политика

Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:15
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Транспорт

Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля

Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Обновлено в 07:25
Культура

В Перми назвали победителей и лауреатов Российской студвесны

Напомним, финал Российской Студвесны проходил в Перми с 14 по 18 мая.
Обновлено в 02:26
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Происшествия

На Михаила Светова напали в Казани

В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
Обновлено в 10:37
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное