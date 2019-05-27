Аллегри может возглавить «Барселону»Газета.Ru 13:26

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es. Аллегри является одним из кандидатов на должность главного тренера каталонской команды на тот случай, если Эрнесто Вальверде покинет свой пост.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика ЕС губит экономику Украины, заявили в Киеве Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Шоу-бизнес Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.

Армия и оружие Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.

Политика Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Армия и оружие В Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос приобретения страной российских зенитных ракетных систем С-400 решён и в ближайшее время ожидается приезд технических экспертов из России.

Шоу-бизнес Мария Горбань сняла эротический клип для мужа Актриса устроила съемки под водой. Мария Горбань сейчас с мужем Кириллом Зоткиным и дочерью отдыхают в Крыму.

Политика Вучич предрек скорое нападение албанцев на сербов в Косово Албанцы могут напасть на сербов в Косово и Метохии со дня на день. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Армия и оружие С Плесецка успешно запущен «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром успешно запушен "Союз-2.1б", на борту которого находится спутник "Глонасс - М". Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

Экономика Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Энергетика Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

Происшествия Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия Пешеходный стеклянный мост в центре Киева дал трещину через сутки после открытия, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании главного аэропорта Камчатки Неизвестные сообщили о минировании зданий международного аэропорта Петропавловска-Камчатского ("Елизово"), одной из автостанций и торгового центра в городе Вилючинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Политика России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.

Энергетика Бразильская Petrobras намерена продать 27 нефтегазовых месторождений Бразильская энергокомпания Petroleo Brasileiro может продать свою долю в 27 нефтегазовых месторождениях, сообщила компания.

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Армия и оружие В МИД Ирана заявили о незаинтересованности страны в ядерном оружии «Аятолла Али Хаменеи давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии, издав указ, запрещающий его», — указал министр.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).