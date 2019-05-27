Футбол
Аллегри может возглавить «Барселону»Газета.Ru 13:26
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es. Аллегри является одним из кандидатов на должность главного тренера каталонской команды на тот случай, если Эрнесто Вальверде покинет свой пост.
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