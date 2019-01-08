Футбол

Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»
Sport24.ru
08:39

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обдумывает продление контракта с клубом. Ранее сообщалось, что он покинет бьянконери в конце сезона и может возглавить мадридский «Реал». Однако теперь итальянец готов остаться в команде.
Sport24.ru08:39

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«Реал» отказался от притязаний на Почеттино

Евро-футбол.ру14:03

Аллегри намерен остаться в «Ювентусе», несмотря на интерес «Реала»

NewInform09:47

Аллегри хочет остаться в «Ювентусе», несмотря на интерес «Реала»

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Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»

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СМИ: Аллегри может возглавить «Реал»

Спорт-Экспресс08:13

«Ювентус» планирует заключить новое спонсорское соглашение

Soccer.ru08:31
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«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

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Агент Мунира: «„Барселона“ и Вальверде не сдержали свои обещания»

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Пепе официально стал игроком «Порту»

Бывший защитник "Реала" и "Бешикташа" Пепе подписал контракт с "Порту" до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт португальской команды.
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Флоренци назвал основную цель «Ромы» на сезон

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци заявил, что целью его команды в этом сезоне является Лига чемпионов.
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Лучшим футболистом «Арсенала» в декабре признан габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
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Агент Ригони: «Игрок возвращается в „Зенит“. Это официально»

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В текущем сезоне Мхитарян забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 20 играх за "Арсенал".
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Как сообщает корреспондент Sport24 Матвей Капускин, перед прохождением обследования Глушаков пообщался с болельщиками и согласился сделать с ними несколько фотографий на фоне баннера «Спартака».
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