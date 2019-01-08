Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обдумывает продление контракта с клубом. Ранее сообщалось, что он покинет бьянконери в конце сезона и может возглавить мадридский «Реал». Однако теперь итальянец готов остаться в команде.

Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»

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