Футбол

Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»
Sport24.ru
08:39

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обдумывает продление контракта с клубом. Ранее сообщалось, что он покинет бьянконери в конце сезона и может возглавить мадридский «Реал». Однако теперь итальянец готов остаться в команде.
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