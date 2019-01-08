Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри обдумывает продление контракта с клубом. Ранее сообщалось, что он покинет бьянконери в конце сезона и может возглавить мадридский «Реал». Однако теперь итальянец готов остаться в команде.

Аллегри может продлить контракт с «Ювентусом» вместо ухода в «Реал»

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов сообщил о расторжении контракта с полузащитником Романом Ерёменко.

Политика Политика Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.

Политика Политика Путин заявил об энергонезависимости Калининградской области от ЕС По словам Путина, в последние годы энергоснабжению и энергобезопасности региона уделялось много внимания в связи с планами ЕС вывести прибалтийские государства из российского энергетического кольца.

Политика Политика В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.

Политика Политика США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.

Политика Политика Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.

Политика Политика В США юриста Весельницкую обвинили в воспрепятствовании правосудию

Армия и оружие Армия и оружие Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.

Политика Политика Путин не смог попасть в Эрмитаж Президент России Владимир Путин не смог посетить Эрмитаж в минувший понедельник. В этот день музейный комплекс для посещения закрыт.

Политика Политика Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Общество Общество В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Армия и оружие Армия и оружие Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео В Сети появилось видео подрыва танка M60A3 американского производства.

Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Космос Космос Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС "Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.

Политика Политика Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото

Политика Политика США понизили дипломатический статус представительства ЕС в Вашингтоне Понижение представительства Евросоюза в США с дипломатического статуса государства-члена до уровня международной организации могло произойти в конце 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие ОЗХО направила экспертов для проверки сообщений о химатаке в Алеппо Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию экспертов для сбора информации после сообщений о химической атаке в Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о планах включить в «Ратник-3» роботокомплексы

Происшествия Происшествия В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Политика Политика В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Энергетика Энергетика Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.

Общество Общество В МВД назвали любимую купюру фальшивомонетчиков "Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве.

Футбол Футбол Ивелин Попов объявил об уходе из «Спартака»

Политика Политика Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.

Политика Политика ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента Украины Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост президента – среди них мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает пресс-служба ЦИК.

Происшествия Происшествия В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.

Кино Кино Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами Все присутствующие на похоронах проводили актера бурными аплодисментами. Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище.