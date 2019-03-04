Футбол

Аллегри может покинуть «Ювентус» после матча с «Атлетико»Евро-футбол.ру 06:43

Наполи — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Алекс Мерет
25′
Аркадиуш Милик
Давид Оспина
27′
28′
Миралем Пьянич
34′
Миралем Пьянич
39′
Эмре Джан
Кевин Малькюи
Дрис Мертенс
46′
47′
Миралем Пьянич
54′
Жоау Канселу
Хосе Кальехон
61′
61′
Жоау Канселу
Маттиа Де Шильо
74′
Марио Манджукич
Родриго Бентанкур
Никола Максимович
77′
Хосе Кальехон
Адам Уна
78′
83′
Алекс Сандро
85′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
Калиду Кулибали
86′
Аллан
89′
89′
Родриго Бентанкур
90′+2′
Пауло Дибала
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб уже после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Об этом сообщает Corriere Dello Sport, ссылаясь на слова спортивного директора "старой синьоры" Фабио Паратичи.
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