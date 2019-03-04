Футбол
Аллегри может покинуть «Ювентус» после матча с «Атлетико»Евро-футбол.ру 06:43
Алекс Мерет
|25′
Аркадиуш Милик
Давид Оспина
|27′
|28′
Миралем Пьянич
|34′
Миралем Пьянич
|39′
Эмре Джан
Кевин Малькюи
Дрис Мертенс
|46′
|47′
Миралем Пьянич
|54′
Жоау Канселу
Хосе Кальехон
|61′
|61′
Жоау Канселу
Маттиа Де Шильо
|74′
Марио Манджукич
Родриго Бентанкур
Никола Максимович
|77′
Хосе Кальехон
Адам Уна
|78′
|83′
Алекс Сандро
|85′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
Калиду Кулибали
|86′
Аллан
|89′
|89′
Родриго Бентанкур
|90′+2′
Пауло Дибала
|63%
|Владение мячом
|37%
|89%
|Процент точных передач
|83%
|6
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|4
|3
|Отборы
|8
|10
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|6
|1
|Красные карточки
|1
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
14
Мертенс
19
Максимович
26
Кулибали
23
Хюсай
11
Уна
8
Руис
5
Аллан
20
Зелиньски
25
Оспина
24
Инсинье
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
10
Дибала
30
Бентанкур
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб уже после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Об этом сообщает Corriere Dello Sport, ссылаясь на слова спортивного директора "старой синьоры" Фабио Паратичи.
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