Футбол
Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
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Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
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Общество
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Закон допускает госзакупки услуг для организации отдыха и оздоровления детей лишь на конкурсах с ограниченным участием, в том числе в электронной форме, а также путем проведения запроса котировок и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
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Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
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Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
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Обновлено в 04:36
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
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В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
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Наука
Ученые предложили новый способ снизить тягу к сигаретам
Обновлено в 02:04
Технологии
Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей
Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
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Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
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Политика
Названы главные страхи жителей РФ
Третье место занимает страх гонки вооружений, связанный с напряженными отношениями России и США.
Обновлено в 04:44
Политика
Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского
Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
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Специалисты рассказали о прогулках для похудения
Специалисты рассказали о том, что прогулки являются приятным видом физической активности, а также отличным способом сбросить лишний вес.
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Теннис
Томми Робредо угрожали сломать ноги после поражения
Хотя есть и люди, которых поймали на ставках. После каждого матча мне пишут странные люди, оскорбляют мою семью.
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В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Обновлено в 03:34
Транспорт
В России захотели сделать перекрестки платными
В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.
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«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
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Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара
Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
Обновлено в 03:15
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70 лет исполнилось Алле Пугачевой
Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает "Женщина, которая поет". Знаменитой российской певице Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.
Обновлено вчера в 03:34
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Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила газете «Коммерсантъ», что 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 года.
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В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
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