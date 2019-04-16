Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.

Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду

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Политика Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.

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Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.

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Общество Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.

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