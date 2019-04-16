Футбол

Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
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Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду

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Массимилиано Аллегри: «У Роналду есть выдающееся качество. Порой его невозможно остановить»

Sports.ruвчера в 14:36

Тренер «Ювентуса»: результат первой игры с «Аяксом» ничего не значит

РИА Новостивчера в 18:33

Аллегри: «К счастью, у „Ювентуса“ есть Роналду»

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Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»

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Аллегри рассказал, почему Манджукич пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ruвчера в 13:56

Аллегри: «Роналду сильнее, чем неделю назад»

Sport.ru02:14
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Хоккей

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Обновлено в 03:00
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В мэрию Парижа привезли уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама

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Обновлено в 02:22
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AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
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Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея

Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено вчера в 12:58
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SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
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В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

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Надежда Савченко вышла на свободу

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Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург

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Видео пожара внутри собора Парижской Богоматери появилось в Сети

Обновлено вчера в 18:37
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Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой вошли в собор, когда с потолка еще сыпались искры В Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 03:02
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Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
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Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Обновлено в 00:00
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
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Учёные и IT-компании Свердловской области теперь тоже могут получить льготы по налогам на прибыль и на имущество организаций при получении специального статуса.
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«АвтоВАЗ» предложил придумать новые названия для моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
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Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
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Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком

ММА-блогер Артём Тарасов записал видеообращение к фанатам после боя с Вячеславом Дациком, находясь в больнице.
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Археологи обнаружили три саркофага с мумиями в Египте

Археологи обнаружили три древних саркофага во время раскопок на заброшенном кладбище в Египте.
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Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
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Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
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Порошенко потребовал убрать Данилюка из штаба Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко считает, что экс-министр финансов Александр Данилюк не должен работать в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, из-за конфликта интересов.
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С различными травмами 18-летний парень доставлен в больницу. В центре Ростове мотоцикл столкнулся с иномаркой.
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Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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