Футбол
Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
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Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Хоккей
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Произведения искусства, которые не пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери во Франции, перевезены в мэрию столицы.
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AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
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Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея
Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено вчера в 12:58
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SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
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Обновлено в 01:36
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Политика
Путин поддержал проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Обновлено в 02:30
Происшествия
Видео пожара внутри собора Парижской Богоматери появилось в Сети
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Происшествия
Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой вошли в собор, когда с потолка еще сыпались искры В Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери.
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Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
На Урале программисты и IT-компании получат налоговые льготы
Учёные и IT-компании Свердловской области теперь тоже могут получить льготы по налогам на прибыль и на имущество организаций при получении специального статуса.
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«АвтоВАЗ» предложил придумать новые названия для моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Единоборства
Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком
ММА-блогер Артём Тарасов записал видеообращение к фанатам после боя с Вячеславом Дациком, находясь в больнице.
Обновлено вчера в 10:36
Наука
Археологи обнаружили три саркофага с мумиями в Египте
Археологи обнаружили три древних саркофага во время раскопок на заброшенном кладбище в Египте.
Обновлено 14 апреля в 03:12
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Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
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Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева
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Политика
Порошенко потребовал убрать Данилюка из штаба Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко считает, что экс-министр финансов Александр Данилюк не должен работать в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, из-за конфликта интересов.
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Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
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Кремль может упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Кремль хочет разрешить гражданам Донецкой и Луганской народных республик становиться гражданами России в упрощенном порядке, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Мотоциклист пострадал в ДТП с участием иномарки в центре Ростова
С различными травмами 18-летний парень доставлен в больницу. В центре Ростове мотоцикл столкнулся с иномаркой.
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Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17