Футбол
Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
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Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Хоккей
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Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста
Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.
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Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога
В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
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Футбол
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Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
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Боец Тарасов и Дацик проведут реванш
Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.
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Шоу-бизнес
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После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
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Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
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Политика
Путин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5М»
Обновлено в 07:45
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
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В соборе Парижской Богоматери начался сильный пожар
В пожарной службе, в свою очередь, сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Происшествия
Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых».
Обновлено в 07:45
Общество
На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Орске перевернулась маршрутная «Газель» с пассажирами
Утром 16 апреля в Орске произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В момент аварии в маршрутке находились более 10 человек.
Обновлено в 00:40
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Гари Невилл: «Рад, что у „МЮ“ появились проблемы»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру команды под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 07:52
Происшествия
СК прекратил уголовное дело о клевете в адрес тамбовского губернатора
Следственное управление СК РФ по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес губернатора Александра Никитина и его первого заместителя Олега Иванова за отсутствием состава преступления.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Авто
Проезд Аурусов Владимира Путина сняли на видео
На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.
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Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
«Роется в помойке»: Пугачева оскорбила Кудрявцеву
Обновлено в 06:09
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Британские СМИ оценили мощь новейших российских ракет
По словам журналистов, несколько дней назад российский лидер Владимир Путин при встрече с офицерами сообщил о том, что испытания МБР «Сармат» смогли выйти на завершающую стадию.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Модернизированные танки Т-90М поступят в войска в этом году
Поставки в российскую армию модернизированных танков Т-90М "Прорыв-3" начнутся в этом году, сообщил глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Новый техпроцесс Samsung уменьшит процессоры на 25%
По сравнению с 7-нм технологией новый процесс с использованием EUV обеспечивает увеличение эффективности логической зоны до 25% при снижении потребления энергии на 20% или 10-процентный рост производительности в результате улучшений архитектуры стандартного элемента, пишет Business Wire.
Обновлено в 03:55