Футбол
Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
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Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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