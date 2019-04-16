Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.

Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду

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