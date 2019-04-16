Футбол

Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть РоналдуЧемпионат 00:20

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» подтвердил в нём участие нападающего Криштиану Ронладу.
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Аллегри: к счастью, у «Ювентуса» есть Роналду

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Аллегри: «Роналду сильнее, чем неделю назад»

Sport.ru02:14

Аллегри рассказал, почему Манджукич пропустит матч с «Аяксом»

Soccer.ruвчера в 13:56

Аллегри: «К счастью, у „Ювентуса“ есть Роналду»

Евро-футбол.рувчера в 17:35

Массимилиано Аллегри: «В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице»

Спорт-Экспрессвчера в 14:21

Тренер «Ювентуса»: результат первой игры с «Аяксом» ничего не значит

РИА Новостивчера в 18:33

Массимилиано Аллегри: «У Роналду есть выдающееся качество. Порой его невозможно остановить»

Sports.ruвчера в 14:36
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Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Задержан экс-министр спорта Карелии Александр Воронов

Фото Республика Совсем недавно Александр Воронов возглавил Федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Почему военные в США выступили за налаживание контактов с Россией

Командующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти выступил за расширение контактов с Москвой, чтобы военные с обеих сторон «лучше понимали друг друга».
Обновлено вчера в 16:43
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Политика

В Госдуме выступили против предложения ввести платные перекрёстки

Ранее специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.
Обновлено в 04:41
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Транспорт

Метро предупредило о возможной остановке движения на «красной» линии

Московской метрополитен предупредил о возможной остановке движения в верхней части Сокольнической линии, в настоящее время поезда здесь — между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» — уже курсируют с увеличенными интервалами и движутся медленнее, чем обычно.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Пожар в парижском соборе Парижской Богоматери потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

В Сирии нашли тайник боевиков с американским оружием

В тайнике было найдено большое количество стрелкового оружия, а также несколько комплектов для дистанционного разминирования минных полей APOBS MK-7 Mod 2.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Обновлено в 02:30
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Общество

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Авто

Новый Kia Cerato начали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) произошел во время реставрационных работ.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

НАТО отправила в Эстонию вертолёты Apache для сдерживания России

Обновлено в 00:18
Политика

«Морской старт» перебазируют от США к России

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Политика

Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу

Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено вчера в 11:28
Космос

SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy из-за шторма

Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного первого коммерческого пуска носителя, состоявшегося 12 апреля.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Происшествия

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Здоровье

Детская поликлиника в Ногинске получила новое медоборудование

В текущем году на закупку нового медицинского оборудования для медорганизаций столичного региона направлено почти 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:40
Политика

Савченко планирует приступить к работе в Верховной раде 23 апреля

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую освободил из-под стражи Броварский городской районный суд Киевской области, планирует выйти на работу в парламент 23 апреля.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой

Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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