Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»LiveSport.ru 17:40

Политика Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов» Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.

Транспорт ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Общество Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.

Шоу-бизнес Яна Поплавская строит «дом Красной шапочки» Дом Поплавская решила оформить в стиле Красной шапочки. Она попросила поклонников разделить с ней радость исполнения давней мечты.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Шоу-бизнес Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Технологии Искусственный интеллект и бизнес Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Армия и оружие Пистолет «Удав» допустили к серийному производству Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Энергетика Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

Космос ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у "Роскосмоса" корабль "Союз" и услуги по его запуску.

Происшествия Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию Согласно вердикту, который вынесла судья Березовского горсуда Оксана Степанова, Рябухин должен провести в колонии 22 дня.

Шоу-бизнес Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.

Политика ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.

Игры Albion Online стала условно-бесплатной Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.

Футбол Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Общество В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.