Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»LiveSport.ru вчера в 17:40

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Наука Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.

Наука На Филиппинах нашли останки людей нового вида Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Происшествия Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви Басманный суд 11 апреля рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok.

Наука Девиантные могилы корсиканского некрополя На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.

Политика В Индии начались самые масштабные парламентские выборы Первый этап голосования на выборах в нижнюю палату парламента начался в четверг в Индии.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Футбол Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.

Экономика Эксперты ВШЭ оценили влияние пенсионной реформы на ВВП «Следует отметить, что проведение пенсионной реформы обеспечит не более 0,22 п.п. дополнительного прироста ВВП в 2019–2025 гг. и 0,15 п.п. в 2026–2035 гг.», - говорится в докладе.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Экономика В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.

Происшествия На Алтае прекратили дело обвиняемого в экстремизме Антона Ангела Следователь выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в экстремизме жителя Алтайского края Антона Ангела, сообщает «Правозащита Открытки», адвокат которой Андрей Миллер представлял интересы обвиняемого.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.