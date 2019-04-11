Футбол
Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»LiveSport.ru вчера в 17:40
Николас Тальяфико
|41′
|45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
|46′
Френки Де Йонг
|55′
|60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
|71′
|75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
|75′
|83′
Миралем Пьянич
|90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
|90′+4′
|61%
|Владение мячом
|39%
|85%
|Процент точных передач
|76%
|8
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|3
|14
|Отборы
|17
|14
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
31
Тальяфико
40
Эккеленкамп
6
ван де Бек
21
Де Йонг
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
1
Шченсны
20
Канселу
24
Ругани
19
Бонуччи
12
Сандро
30
Бентанкур
5
Пьянич
10
Дибала
6
Хедира
11
Коста
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Массимилиано Аллегри: «Роналду в очередной раз доказал, что он на другом уровне»
Sports.ruвчера в 17:32
Аллегри: «Роналду вновь доказал, что является игроком совершенно иного уровня»
Sport24.ruвчера в 17:48
Массимилиано Аллегри: Были слегка шокированы тем, насколько быстро «Аякс» забил
Советский спортвчера в 17:37
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Наука
Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов
Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 00:54
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире
Обновлено вчера в 08:55
Космос
ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Обновлено вчера в 20:40
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:57
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви
Басманный суд 11 апреля рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok.
Обновлено вчера в 23:27
Наука
Девиантные могилы корсиканского некрополя
На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено 09 апреля в 21:11
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Индии начались самые масштабные парламентские выборы
Первый этап голосования на выборах в нижнюю палату парламента начался в четверг в Индии.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроков
Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние пенсионной реформы на ВВП
«Следует отметить, что проведение пенсионной реформы обеспечит не более 0,22 п.п. дополнительного прироста ВВП в 2019–2025 гг. и 0,15 п.п. в 2026–2035 гг.», - говорится в докладе.
Обновлено 09 апреля в 07:44
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак
Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Алтае прекратили дело обвиняемого в экстремизме Антона Ангела
Следователь выписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в экстремизме жителя Алтайского края Антона Ангела, сообщает «Правозащита Открытки», адвокат которой Андрей Миллер представлял интересы обвиняемого.
Обновлено вчера в 13:46
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Наука
Новое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови
Американскими учеными университета в Мичигане разработано и в настоящее время проходит тестирование устройство, которое способно выявлять раковые клетки быстрее и эффективнее, чем этой сейчас делают медики с помощью биопсии, или проводя ряд сложных и болезненных процедур.
Обновлено вчера в 17:14