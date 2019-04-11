Футбол

Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»LiveSport.ru вчера в 17:40

Аякс — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Николас Тальяфико
41′
45′
Криштиану Роналду
Давид Нерес
46′
Френки Де Йонг
55′
60′
Марио Манджукич
Дуглас Коста
Лассе Шёне
71′
75′
Блез Матюиди
Пауло Дибала
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
75′
83′
Миралем Пьянич
90′+3′
Федерико Бернардески
Сами Хедира
Юрген Эккеленкамп
90′+4′
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1).
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