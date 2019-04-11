Футбол

Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»LiveSport.ru вчера в 17:40

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1).
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Аллегри намекнул, что может покинуть «Ювентус»

Soccer.ru03:40

Тренер «Ювентуса» похвалил Роналду

Газета.Ruвчера в 18:31

Аллегри: «Роналду - игрок совершенно иного уровня»

Sport.ruвчера в 18:59

Аллегри: гол придал «Аяксу» уверенности, а «Ювентус» пребывал в недоумении

Чемпионатвчера в 17:27

Аллегри: «Роналду вновь доказал, что является игроком совершенно иного уровня»

Sport24.ruвчера в 17:48

Массимилиано Аллегри: Были слегка шокированы тем, насколько быстро «Аякс» забил

Советский спортвчера в 17:37

Массимилиано Аллегри: «Роналду в очередной раз доказал, что он на другом уровне»

Sports.ruвчера в 17:32
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Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как стал убегать от Мамаева и Кокорина

Обновлено в 06:04
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 03:07
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы из зала Совбеза ООН

Во время заседания Совета Безопасности ООН 10 апреля вице-президент США Майк Пенс попросил постоянного представителя Венесуэлы при ООН Самуэля Монкаду покинуть зал.
Обновлено в 06:02
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Единоборства

Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор сломал ногу

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор рассказал, что сломал ступню за три недели до боя с Хабибом Нурмагомедовым, который 6 октября 2018 года завершился досрочной победой россиянина.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Политика

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Кино

Вышел трейлер нового боевика Люка Бессона «Анна»

Обновлено в 06:01
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру

Обновлено в 05:00
Футбол

Адвокат Кокорина: «Прокурор попросит наказание где-то через месяц»

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов высказал мнение, когда же будет озвучено наказание для подозреваемых.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Суд начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Обновлено в 06:00
Авто

Новые Audi S6 и S7 стали дизельными «гибридами»

Компания Audi представила новые модели S6 и S7, в которых впервые были объединены дизельный мотор, электрический компрессор и 48-вольтовая бортовая электросеть.
Обновлено в 06:11
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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