Футбол
Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»LiveSport.ru вчера в 17:40
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1).
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Аллегри: «Роналду вновь доказал, что является игроком совершенно иного уровня»
Sport24.ruвчера в 17:48
Массимилиано Аллегри: Были слегка шокированы тем, насколько быстро «Аякс» забил
Советский спортвчера в 17:37
Массимилиано Аллегри: «Роналду в очередной раз доказал, что он на другом уровне»
Sports.ruвчера в 17:32
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в растрате главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову.
Обновлено в 04:20
Транспорт
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»
Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Политика
Опрос: Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с серьезным отрывом опережает своего оппонента и действующего главу государства Петра Порошенко по уровню популярности накануне второго тура голосования.
Обновлено в 04:53
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае
"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%.
Обновлено в 03:26
Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Власти опровергли запрет выращивания ягод на дачах
Россиянам не запрещали выращивать ягоды на дачных участках, из законодательства лишь убрали уточнения, касающиеся выращивания сельскохозяйственных культур, пояснил журналистам представитель Кадастровой палаты Росреестра.
Обновлено в 02:37
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:52
Недвижимость
Каршеринг снижает спрос на машиноместа в подземных паркингах московских новостроек - мнение
Аренда машиномест в подземных паркингах ЖК массовых сегментов пользуется популярностью: за год спрос на нее вырос с 32% до 54%, в то время как 46% собственников авто все еще предпочитают приобретать машиноместа.
Обновлено в 03:50
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар по врагам КНДР
Обновлено в 03:21
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25