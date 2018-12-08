Футбол

Аллегри: «„Ювентус“ был обязан избежать поражения от „Интера“»
Soccer.ru
01:23

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 15-го тура Серии А против "Интера". "Бьянконери" одержали минимальную победу. "Интер" создал нам проблемы в первом тайме, открывались Жоау Мариу и Гальярдини, нам было трудно их закрыть.
Soccer.ru01:23

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Аллегри: «„Ювентус“ был обязан избежать поражения от „Интера“»

Soccer.ru01:23

Массимилиано Аллегри: «Во втором тайме ничего не позволили „Интеру“ в атаке»

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