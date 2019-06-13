Футбол
Аллегри: «Возьму на год паузу в тренерской карьере»Бомбардир.ру 17:33
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил, что приостанавливает карьеру на год. Ранее, согласно СМИ, специалист ждал приглашения от «Барселоны».
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины
Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Игры
Владельцы машин Tesla смогут сыграть в Fallout Shelter, Beach Buggy Racing 2 и Cuphead
Beach Buggy Racing 2, гоночная игра, в которой управлять машиной можно при помощи руля Tesla.
Обновлено в 16:09
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Политика
Завод «Янтарь» не может достроить траулеры из-за санкций
Строительство судов «Ленинец», «Командор» и «Ударник» не может быть закончено, так как норвежские партнеры завода из-за санкций отказались от выполнения ряда своих обязательств.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров
Компания Samsung представила новый телевизор серии The Wall Luxury, диагональ которого равна 292 дюймам (почти 7,4 метрам).
Обновлено в 12:34
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Здоровье
Эксперты назвали 6 основных плюсов веганской диеты
Наконец эксперты решили поставить точку в этом споре и назвать 6 основных плюсов подобного рациона, эффективность которых научно доказана.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал о готовившейся войне в Крыму
О готовившихся боевых действиях на полуострове рассказал Владимир Замана, занимавший в то время пост главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 07:11
Автоспорт
Экипаж Сироткина занял третье место в квалификации «24 часа Ле-Мана»
На автодроме «Сарта» завершилась квалификация знаменитой гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 18:21
Здоровье
В Подмосковье проверяют производителя «Крота»
Управление Роспотребнадзора по Московской области возбудило дело в отношении изготовителя чистящего средства «Крот», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Обновлено в 15:07
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Обновлено в 16:40
Игры
По мотивам сериала «Очень странные дела» будет выпущена мобильная игра
По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена мобильная игра. Разработкой займется финская компания Next Games (The Walking Dead).
Обновлено в 09:21
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
В ответ на ракету, запущенную с территории сектора Газа, авиация Израиля атаковала так называемую подземную инфраструктуру палестинских боевиков на территории анклава.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50